Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Комличенко: путь к 100 голам получился непростой, "через драму"

Нападающий московского "Локомотива" высказался о своем 100-м голе в карьере.
Фото: ФК "Локомотив"
"Путь к 100 голам получился непростой, "через драму". Но в первую очередь я рад даже не голам, а победе: она получилась уверенная, хоть в концовке и был нервозик. В принципе, в прошлом матче должен был уже 100-й забирать, но один человек решил по?другому", – приводит слова Комличенко "Матч ТВ".

30-летний нападающий мог отметиться достижением 31 августа в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги "Локомотива" с "Крыльями Советов". Однако арбитр Сергей Карасев принял решение отменить гол Комличенко после просмотра VAR из?за нарушения на вратаре самарской командой Сергее Песьякове. Комличенко забил 100-й гол в карьере в матче четвертого тура Кубка России "Локомотива" с "Акроном". Встреча состоялась во вторник, 16 сентября, и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1. Нападающий забил мяч в ворота соперника дважды за матч, оформив также 101?й гол в профессиональной карьере.

