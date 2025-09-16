"Путь к 100 голам получился непростой, "через драму". Но в первую очередь я рад даже не голам, а победе: она получилась уверенная, хоть в концовке и был нервозик. В принципе, в прошлом матче должен был уже 100-й забирать, но один человек решил по?другому", – приводит слова Комличенко "Матч ТВ".
30-летний нападающий мог отметиться достижением 31 августа в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги "Локомотива" с "Крыльями Советов". Однако арбитр Сергей Карасев принял решение отменить гол Комличенко после просмотра VAR из?за нарушения на вратаре самарской командой Сергее Песьякове. Комличенко забил 100-й гол в карьере в матче четвертого тура Кубка России "Локомотива" с "Акроном". Встреча состоялась во вторник, 16 сентября, и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1. Нападающий забил мяч в ворота соперника дважды за матч, оформив также 101?й гол в профессиональной карьере.
Комличенко: путь к 100 голам получился непростой, "через драму"
Нападающий московского "Локомотива" высказался о своем 100-м голе в карьере.
Фото: ФК "Локомотив"