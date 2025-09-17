Матчи Скрыть

"Барселона" ответила на сообщения об интересе к Батракову

В "Барселоне" прокомментировали попадание полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в список возможных трансферов.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Клуб никогда не комментирует новости рынка. Мы сосредоточены на соревнованиях", - передаёт "СЭ" слова пресс-службы "Барселоны".

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к Алексею Батракову и может подписать его в будущем.

Полузащитник в этом сезоне в составе "Локомотиве" отметился 10 забитыми мячами и отдал две голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает летом 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

