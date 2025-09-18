Иван Игнатьев: когда узнал, что появилась возможность вернуться на родину, долго не раздумывал

"Вариант с "Оренбургом" обсуждали с агентом. Когда узнал, что появилась возможность вернуться на родину, долго не раздумывал – сразу сказал, что нужно сделать всё возможное, чтобы переход состоялся. К счастью, всё получилось, и мы смогли договориться", - приводит слова Игнатьева Metaratings.
Иван Игнатьев перешел в "Оренбург" из алжирского клуба "Кабилия" в летнее трансферное окно за 180 тысяч евро и заключил двухлетний контракт. Нападающий провел за оренбуржцев 1 матч и не отметился результативными действиями - во встрече 8 тура РПЛ с "Пари НН" (1:3) форвард не реализовал одиннадцатиметровый удар.
После 8 сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. В 9 туре РПЛ оренбуржцы примут на домашнем поле столичное "Динамо".
Нападающий Иван Игнатьев высказался о переходе в "Оренбург".
