Радимов – об арбитре матча ЦСКА с "Балтикой": ему надо провериться у окулиста

"Арбитр находился рядом и был уверен в своем решении, но через две минуты он идет смотреть видеоповтор и меняет мнение. Так зачем такой арбитр вообще на поле?! А если судья не видит, что происходит рядом с ним, тогда ему, наверное, надо провериться у окулиста", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Балтикой" состоялся в четверг, 18 сентября. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Целовальников. В основное время игры счет был 1:1, однако в серии послематчевых пенальти победу одержали калининградцы (9:10). Отметим, что на 75-й минуте матча гол "Балтики" в ворота красно-синих был отменен. После пересмотра VAR главный арбитр встречи решил не засчитывать гол из-за нарушения правил в центре поля.
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владислав Радимов раскритиковал судейство кубкового матча ЦСКА с "Балтикой".
Фото: РИА Новости