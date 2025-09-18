Горшков рассказал, как "Зенит" отреагировал на отмененный гол и дубль Соболева

"Обидно было не из-за своей подачи, а что команда не повела в счете. Правда, потом после розыгрыша стандарта все равно забили. Так и сказали ему в раздевалке. Тем более он подготовил особое празднование гола. Справедливость – в данном случае абсолютно правильное слово", – приводит слова Горшкова "Матч ТВ".
Встреча группового этапа пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом" состоялась в четверг, 18 сентября. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. Нападающий петербуржцев Соболев забил мяч в ворота гостей на 24-й минуте, однако главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев отменил гол после пересмотра VAR. После этого Соболев оформил дубль, забив мячи на 43-й и 59-й минутах.
После этого тура команда Сергея Семака набрала 12 очков. В активе грозненцев на данный момент 3 очка.
Защитник "Зенита" Юрий Горшков рассказал, как команда отреагировала на отмененный гол и дубль Александра Соболева в кубковом матче с "Ахматом".
