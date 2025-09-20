"Мы должны работать и стараться выигрывать следующие игры. Реально ли выиграть чемпионат в этом сезоне? Конечно, это всегда возможно. Мы постараемся это сделать", - цитирует Угальде "Матч ТВ".
После 8 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 14:30 по столичному времени.
По итогам прошлого сезона столичный "Спартак" занял 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах.
Нападающий "Спартака" Угальде: мы постараемся стать чемпионами в этом сезоне
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Спартак"