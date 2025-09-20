"Деян — эмоциональный тренер, это правда. Но его реакция зачастую оправдана спорными судейскими решениями, на которые он и резко реагирует. Это нормально, у всех у нас бывают эмоции", - цитирует Солари Odds.ru
Московский "Спартак" в 8 туре Российской Премьер-Лиги сыграл вничью на выезде со столичным "Динамо" (2:2). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку - в протоколе встречи было указано, что специалист использовал нецензурную брань в адрес главного арбитра.
КДК РФС дисквалифицировал Деяна Станковича на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Ранее в СМИ появилась информация, что совет директоров красно-белых склоняется к тому, чтобы отправить специалиста в отставку.
Полузащитник "Спартака": реакция Станковича зачастую оправдана спорными судейскими решениями
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари высказался о дисквалификации главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"