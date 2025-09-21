В "Пари НН" высказались о возможном уходе Хуана Боселли

"Интерес СМИ и Telegram-каналов понятен, но не всегда ходит достоверная информация. Последний слух, что Боселли может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. На сейчас у "Пари НН" нет конкретных предложений, которые устраивали бы клуб", - приводит слова Лисовского "Матч ТВ".
Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с 2023 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 65 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 9 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе.
Пресс-атташе "Пари НН" Артем Лисовский высказался о возможном уходе нападающего Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"