Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

В "Пари НН" высказались о возможном уходе Хуана Боселли

Пресс-атташе "Пари НН" Артем Лисовский высказался о возможном уходе нападающего Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
"Интерес СМИ и Telegram-каналов понятен, но не всегда ходит достоверная информация. Последний слух, что Боселли может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. На сейчас у "Пари НН" нет конкретных предложений, которые устраивали бы клуб", - приводит слова Лисовского "Матч ТВ".

Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с 2023 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 65 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 9 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе.

