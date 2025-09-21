Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Защитник ЦСКА рассказал, стоит ли перед командой задача выиграть Кубок России

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА
"Можно сказать, что у ЦСКА есть задача снова выиграть Кубок в этом году? Задача ЦСКА выигрывать в каждом матче. Мы выходим на каждую игру с целью победить. И мы не разделяем, кубок это, чемпионат или какой-то даже товарищеский турнир. Всегда хочется выиграть", - цитирует Абдулкадырова "Матч ТВ".

После 8 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Сочи" - встреча состоится в понедельник, 22 сентября, в 19:00 по столичному времени.

ЦСКА по итогам 4 туров занимает второе место в группе D Кубка России с 8 баллами в своем активе. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Также по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России.

