"Можно сказать, что у ЦСКА есть задача снова выиграть Кубок в этом году? Задача ЦСКА выигрывать в каждом матче. Мы выходим на каждую игру с целью победить. И мы не разделяем, кубок это, чемпионат или какой-то даже товарищеский турнир. Всегда хочется выиграть", - цитирует Абдулкадырова "Матч ТВ".
После 8 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Сочи" - встреча состоится в понедельник, 22 сентября, в 19:00 по столичному времени.
ЦСКА по итогам 4 туров занимает второе место в группе D Кубка России с 8 баллами в своем активе. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Также по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА удалось завоевать бронзовые медали чемпионата России.
Защитник ЦСКА рассказал, стоит ли перед командой задача выиграть Кубок России
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА