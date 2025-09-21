Нападающий "Спартака" Угальде рассказал, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру

"Конечно, у каждого есть мечты. Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в "Атлетико", но сейчас я полностью сконцентрирован на "Спартаке" и выкладываюсь на максимум", - приводит слова Угальде "СЭ".
Манфред Угальде выступает за московский "Спартак" с января 2024 года - нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 62 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 6 голевых передач. По итогам прошлого сезона костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.
Фото: ФК "Спартак"