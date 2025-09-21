Дьяков высказался о результатах "Ростова" в последних матчах

- "Ростов" победил двух лидеров чемпионата в последних матчах. Скажу честно, эти результаты меня удивили, не думаю, что это везение. Но всё равно, я не верю в Альбу как главного тренера, думаю, что эта отставка неминуема, - сказал Дьяков Legalbet.
"Ростов" одержал победу в матче восьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги над ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева. Также 18 сентября южане обыграли "Спартак" в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.
На данный момент подопечные Джонатана Альбы идут на 12 месте в РПЛ с 8 очками. Сегодня, 21 сентября, "Ростов" сыграет на выезде с "Балтикой".
Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков оценил выступление команды в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"