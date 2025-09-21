Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Дьяков высказался о результатах "Ростова" в последних матчах

Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков оценил выступление команды в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"
- "Ростов" победил двух лидеров чемпионата в последних матчах. Скажу честно, эти результаты меня удивили, не думаю, что это везение. Но всё равно, я не верю в Альбу как главного тренера, думаю, что эта отставка неминуема, - сказал Дьяков Legalbet.

"Ростов" одержал победу в матче восьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги над ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева. Также 18 сентября южане обыграли "Спартак" в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.

На данный момент подопечные Джонатана Альбы идут на 12 месте в РПЛ с 8 очками. Сегодня, 21 сентября, "Ростов" сыграет на выезде с "Балтикой".

