"Мы очень хорошо провели второй тайм, с большой энергией. Думаю, что это позволило мне забить два гола. Эта энергия и слаженная работа всей команды. Я забиваю головой за счёт выбора позиции. Сегодня я расположился между двумя игроками соперника, а подача была прекрасной", - передаёт слова Угальде "Чемпионат".
Сегодня, 21 сентября "Спартак" на своём поле обыграл "Крылья Советов". Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил дубль в матче. Это его первые мячи в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, что в минувшем сезоне костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами.
На данный момент команда Деяна Станковича находится на пятом месте в РПЛ, имея в своём активе 15 очков.
В следующем туре "Спартак" сыграет дома против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Угальде объяснил свой дубль слаженной работой команды
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о своём дубле в ворота "Крыльев Советов" в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва