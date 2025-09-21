Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Комо1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Метц1 тайм
Осер
1 - 0 1 0
Тулуза1 тайм
Гавр
0 - 1 0 1
Лорьян1 тайм

Угальде объяснил свой дубль слаженной работой команды

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о своём дубле в ворота "Крыльев Советов" в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Мы очень хорошо провели второй тайм, с большой энергией. Думаю, что это позволило мне забить два гола. Эта энергия и слаженная работа всей команды. Я забиваю головой за счёт выбора позиции. Сегодня я расположился между двумя игроками соперника, а подача была прекрасной", - передаёт слова Угальде "Чемпионат".

Сегодня, 21 сентября "Спартак" на своём поле обыграл "Крылья Советов". Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил дубль в матче. Это его первые мячи в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, что в минувшем сезоне костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами.

На данный момент команда Деяна Станковича находится на пятом месте в РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре "Спартак" сыграет дома против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

