Лапочкин назвал матч "Краснодара" с "Зенитом" лучшим для арбитра Карасева за последние два года

"В конце эмоции вскипели, и Сергей абсолютно правильно показал по желтой карточке. Мне кажется, за последние два года это лучший матч Карасева в его исполнении. Да, были какие-то шероховатости, но в целом это было очень удачное судейство", – приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялся в воскресенье, 21 сентября. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Счет открыл нападающий Максим Глушков на 60-й минуте. Второй гол был забит на 88-й минуте встречи. Его автором стал полузащитник петербургской команды Луис Энрике.
По итогам этого тура "Краснодар" не потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева имеет в своем активе 19 очков. "Зенит" поднялся на четвертую строчку, набрав 16 очков в девяти встречах чемпионата России.