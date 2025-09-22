Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Лапочкин назвал матч "Краснодара" с "Зенитом" лучшим для арбитра Карасева за последние два года

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе Сергея Карасева, судившего матч "Краснодара" с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"В конце эмоции вскипели, и Сергей абсолютно правильно показал по желтой карточке. Мне кажется, за последние два года это лучший матч Карасева в его исполнении. Да, были какие-то шероховатости, но в целом это было очень удачное судейство", – приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялся в воскресенье, 21 сентября. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Счет открыл нападающий Максим Глушков на 60-й минуте. Второй гол был забит на 88-й минуте встречи. Его автором стал полузащитник петербургской команды Луис Энрике.

По итогам этого тура "Краснодар" не потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева имеет в своем активе 19 очков. "Зенит" поднялся на четвертую строчку, набрав 16 очков в девяти встречах чемпионата России.

