"После сегодняшней победы "Зенита" над "Краснодаром" фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство. ЦСКА, "Спартак", "Динамо", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
В воскресенье, 21 сентября, "Зенит" на выезде одержал победу над "Краснодаром". Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:0.
На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата России является команда Мурада Мусаева, набравшая 19 очков в девяти встречах РПЛ. Второе место занимает калининградская "Балтика", в активе которой 17 очков. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с аналогичным количеством очков. Петербургский "Зенит" идет четвертым, набрав 16 очков.
Аршавин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал 5 команд, претендующих на чемпионство в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"