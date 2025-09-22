Матчи Скрыть

Аршавин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал 5 команд, претендующих на чемпионство в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"После сегодняшней победы "Зенита" над "Краснодаром" фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство. ЦСКА, "Спартак", "Динамо", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В воскресенье, 21 сентября, "Зенит" на выезде одержал победу над "Краснодаром". Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:0.

На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата России является команда Мурада Мусаева, набравшая 19 очков в девяти встречах РПЛ. Второе место занимает калининградская "Балтика", в активе которой 17 очков. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с аналогичным количеством очков. Петербургский "Зенит" идет четвертым, набрав 16 очков.

