Тошич: Кисляк уже готов к Европе, Глебову нужно дальше развиваться в РПЛ

«Да, я слежу за ними. У них большое будущее не только в ЦСКА, но и в сборной России. Кисляк и Глебов очень ярко себя проявили уже в прошлом сезоне. Надеюсь, что раскроются еще какие-то таланты. Кисляк готов играть в Европе. У Глебова сейчас первый полноценный сезон РПЛ, но у него есть скорость и понимание игры, завершение, хорошая статистика. Нужно дальше развиваться», — заявил Тошич «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Матвей Кисляк сыграл 33 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
В текущем сезоне он уже успел принять участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
В прошедшем сезоне Кирилл Глебов сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
В текущем сезоне он уже успел принять участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Фото: ФК ЦСКА