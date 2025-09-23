"Игра сумасшедшая по накалу и по сюжету. При этом мы знали, что приносит нам победа в этой встрече. Игра не за три, а, скорее всего, за шесть очков. Поэтому после ничьей с "Балтикой" команда очень старалась на тренировках. Ещё один показательный момент: когда не лучшим образом играли с "Краснодаром" всё равно продолжали бороться. В итоге - позитивный результат", - сказал Дркушич в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 21 сентября "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (2:0). Голами в составе сине-бело-голубых отметились полузащитники Максим Глушенков и Луис Энрике. Защитник Ваня Дркушич вышел на замену на 72-й минуте вместо Маркуса Вендела. Словенский защитник получил в игре жёлтую карточку.
После девяти туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16 набранными очками. Следующий матч петербуржцы сыграют дома против "Оренбурга", который располагается на 13 строчке с 7 баллами в своем активе.
Защитник "Зенита" - об игре с "Краснодаром": сумасшедший матч по накалу и сюжету
Фото: ФК "Зенит"