Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Ташуев раскрыл проблему "Спартака": из-за этого игроки сходят с ума

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал игру "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Как только футболисты "Спартака" встали на свои позиции, пришёл результат. Когда "Спартак" перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы. Тренерский штаб "Спартака" меняет схему от случая к случаю. Игроки "Спартака" сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её", - сказал Ташуев в интервью Metaraitings.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 - в этой встрече Манфред Угальде записал на свой счет дубль.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

Следующую игру "Спартак" проведёт дома против "Пари НН". Матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

