Ташуев раскрыл проблему "Спартака": из-за этого игроки сходят с ума

"Как только футболисты "Спартака" встали на свои позиции, пришёл результат. Когда "Спартак" перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы. Тренерский штаб "Спартака" меняет схему от случая к случаю. Игроки "Спартака" сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её", - сказал Ташуев в интервью Metaraitings.
В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 - в этой встрече Манфред Угальде записал на свой счет дубль.
После девяти туров Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
Следующую игру "Спартак" проведёт дома против "Пари НН". Матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал игру "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Москва