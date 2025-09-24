Радимов - о Соболеве в матче с "Краснодаром": держал в напряжении двух защитников

"Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И, тем самым, удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть. Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провел хороший матч", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
Ранее РУСТАТ назвал Александра Соболева худшим игроком в матче с "Краснодаром" по статистическим показателям.
После девяти сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Следующий матч "Зенит" проведёт на своем поле против "Оренбурга", который располагается на 13 строчке с семью баллами в своем активе. Игра пройдёт в субботу, 27 сентября.
Фото: ФК "Зенит"