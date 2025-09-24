Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Радимов - о Соболеве в матче с "Краснодаром": держал в напряжении двух защитников

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И, тем самым, удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть. Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провел хороший матч", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

Ранее РУСТАТ назвал Александра Соболева худшим игроком в матче с "Краснодаром" по статистическим показателям.

После девяти сыгранных туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Следующий матч "Зенит" проведёт на своем поле против "Оренбурга", который располагается на 13 строчке с семью баллами в своем активе. Игра пройдёт в субботу, 27 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится