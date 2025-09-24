– С чем связываешь такой старт у "Зенита" в этом сезоне?
– Да ни с чем не связываю. В нескольких играх потеряли очки, сейчас набираем ход. Всё нормализуется, - приводит слова Адамова Metaratings.
В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0. После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, чемпионом России впервые в истории стал "Краснодар". До этого петербуржцы были бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
"Все нормализуется". Футболист "Зенита" - о результатах команды
Голкипер "Зенита" Денис Адамов оценил текущие результаты петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"