"Да, команда интересно начала, но постепенно откатятся к восьмому месту. Думаю, "Балтика" — это 8-10 место в таблице. Они хорошо стартанули, есть яркие игроки. Интересная схема в выбегающими краями. У "Балтики" добротная команда. Хорошо, что у них не будет возникать вопрос вылета", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в РПЛ. После 9 сыгранных туров калининградцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. В 9 туре РПЛ "Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" (0:0).
В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА, который располагается на второй строчке в таблице с 18 баллами в своем активе.
Червиченко: "Балтика" интересно начала, но откатится к 8 месту
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил текущие результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"