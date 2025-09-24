Матчи Скрыть

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Червиченко: "Балтика" интересно начала, но откатится к 8 месту

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил текущие результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Да, команда интересно начала, но постепенно откатятся к восьмому месту. Думаю, "Балтика" — это 8-10 место в таблице. Они хорошо стартанули, есть яркие игроки. Интересная схема в выбегающими краями. У "Балтики" добротная команда. Хорошо, что у них не будет возникать вопрос вылета", - цитирует Червиченко "Чемпионат".

По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в РПЛ. После 9 сыгранных туров калининградцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. В 9 туре РПЛ "Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" (0:0).

В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА, который располагается на второй строчке в таблице с 18 баллами в своем активе.

