Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
УфаЗавершен
Знамя Труда
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Кристалл-МЭЗТ
1 - 3 1 3
ТорпедоЗавершен
Текстильщик
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
ФакелЗавершен

Лига Европы УЕФА

Матчи
ПАОК
0 - 0 0 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 0 2 0
ШтурмЗавершен
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
Фенербахче1 тайм
Бетис
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Мальмё
0 - 1 0 1
Лудогорец1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Брага
0 - 0 0 0
Фейеноорд1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Базель1 тайм
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
Селтик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Матчи Таблица 2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Экс-игрок "Зенита" высказался о переходе Кузяева в "Рубин"

Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о переходе Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"Хорошо помню, как он играл до отъезда за рубеж. Он тогда был очень полезен и для сборной, и для "Зенита". Мне футболисты такого плана нравятся. Если у него нет проблем со здоровьем, то, безусловно, он усилит игру команды", - цитирует Лепехина "Матч ТВ".

Сегодня, 24 сентября, казанский "Рубин" объявил о подписании Далера Кузяева - полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском "Ахмате".

Ранее россиянин выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского "Зенита", грозненского "Терека", "Нефтехимика" и "Карелии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

