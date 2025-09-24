"Хорошо помню, как он играл до отъезда за рубеж. Он тогда был очень полезен и для сборной, и для "Зенита". Мне футболисты такого плана нравятся. Если у него нет проблем со здоровьем, то, безусловно, он усилит игру команды", - цитирует Лепехина "Матч ТВ".
Сегодня, 24 сентября, казанский "Рубин" объявил о подписании Далера Кузяева - полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском "Ахмате".
Ранее россиянин выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского "Зенита", грозненского "Терека", "Нефтехимика" и "Карелии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Экс-игрок "Зенита" высказался о переходе Кузяева в "Рубин"
Фото: ФК "Рубин"