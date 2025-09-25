Кузяев – после перехода в "Рубин": это мой народ, ведь я — татарин. Не нужно забывать свои корни

"Я с нетерпением жду встречи с болельщиками "Рубина" на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я — татарин. Мои родители знают татарский язык, а я — нет. Не нужно забывать свои корни", – приводит слова Кузяева пресс-служба "Рубина".
В среду, 24 сентября, стало известно, что Далер Кузяев пополнил состав казанского "Рубина". 32-летний полузащитник перешел в казанскую команду в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано на один гол.
Последние два года футболист играл в составе французского "Гавра". В составе команды он принял участие в в составе 46 встречах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ранее Кузяев выступал за "Зенит". Вместе с петербургской командой он пять раз подряд – с 2019 по 2023 год – становился обладателем чемпионского трофея. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в в 3,5 миллиона евро.
