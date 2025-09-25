Матчи Скрыть

Нападающий "Спартака" Угальде отреагировал на слухи об отставке Станковича

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде заявил, что в команде не хотят отставки главного тренера Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"
"Не хочу рассуждать о всех этих слухах, мое дело — играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой", — приводит слова Угальде "Советский спорт".

Последний матч игроки "Спартака" провели без главного тренера из-за дисквалификации Деяна Станковича. КДК РФС отстранил специалиста на месяц от матчей под эгидой РФС за оскорбления в адрес судьи в восьмом туре РПЛ. Встреча девятого тура чемпионата России "Спартака" с "Крыльями Советов" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Угальде оформил дубль, забив голы на 52-й и 70-й минутах.

На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице с 15 очками.

