Мостовой заявил, что более месяца залечивает старую травму

"Я сам сейчас на травме — рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй", – приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он играл на позиции полузащитника в московском "Спартаке", в составе которого дважды становился чемпионом СССР. Также Мостовой выступал в португальской "Бенфике", с которой выиграл национальный кубок. Кроме того, на счету футболиста матчи за французские "Кан" и "Страсбур".
За все время в спорте Мостовой принял участие в 534-х матчах, в которых забил 144 гола. На данный момент экс-футболисту 57 лет.
Фото: "Матч ТВ"