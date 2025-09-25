Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Мостовой заявил, что более месяца залечивает старую травму

Бывший российский футболист Александр Мостовой сообщил о рецидиве травмы.
Фото: "Матч ТВ"
"Я сам сейчас на травме — рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй", – приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он играл на позиции полузащитника в московском "Спартаке", в составе которого дважды становился чемпионом СССР. Также Мостовой выступал в португальской "Бенфике", с которой выиграл национальный кубок. Кроме того, на счету футболиста матчи за французские "Кан" и "Страсбур".

За все время в спорте Мостовой принял участие в 534-х матчах, в которых забил 144 гола. На данный момент экс-футболисту 57 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится