"Для всех мил не будешь". Сычев - о Глушенкове

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Каждый футболист, лидер, особенно такой самобытный – он уникален. И когда Макс максимально мотивирован, каким мы видели в Краснодаре, это потрясающе. Всё доказывает делом. Остальное – его личное дело. На поле он показывает, забивает, отдаёт передачи. А как относиться к нему? Тут, как говорится, для всех мил не будешь", - цитирует Сычева Metaratings.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. Нападающий выступает за петербуржцев с июля 2024 года, контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года.

После 9 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 10 туре чемпионата петербуржцы примут на домашнем стадионе "Оренбург".

