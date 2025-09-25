- Заболотный — отличный форвард. Он нападающий совсем другого типа, нежели я. Но он правда хороший футболист и человек. Рад, что он с нами. Я чувствую конкуренцию с его стороны. Однако это здорово, так мы все становимся лучше.
Антон Заболотный, играющий на позиции центрального форварда, пополнил состав московского "Спартака" минувшим летом, перейдя в качестве свободного агента из "Химок". В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 9 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Угальде сыграл в этом сезоне в 11 встречах и записал на свой счет 3 забитых гола, проведя на поле суммарно 577 минут.
Источник: Legalbet
Угальде заявил, что чувствует конкуренцию со стороны Заболотного
Форвард "Спартака" Манфред Угальде рассказал о конкуренции в команде с нападающим Антоном Заболотным.
Фото: ФК "Спартак"