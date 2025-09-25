Матчи Скрыть

Гильерме высказался о смене спортивного гражданства Дугласа Сантоса

Бывший вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился мнением о смене спортивного гражданства защитника "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
- Я не знаю, какой конкретно интерес был у Дугласа Сантоса, когда он получал паспорт. Может быть, он просто хотел быть гражданином России. Здесь не стоит осуждать человека за его желание, - сказал Гильерме Sport24.

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре прошлого года, что позволило ему перестать считаться легионером в чемпионате Российской Премьер-Лиги.

В сентябре текущего года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии, из-за чего теперь снова считается легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразильский защитник принял участие в 227 играх за сине-бело-голубых, забив 9 голов и отдав 34 голевых передачи.

