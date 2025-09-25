Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Ференцварош
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Рейнджерс
0 - 1 0 1
ГенкЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Утрехт
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Янг Бойз
1 - 4 1 4
ПанатинаикосЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Кафанов высказался о неудачном старте Карпина в "Динамо"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил неудачный старт Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Когда в команде идет перестройка — это всегда связано с потерей очков. Уверен, что "Динамо" находится на стадии прорыва, и в ближайшее время мы увидим команду, которая будет все чаще и чаще побеждать, - сказал Кафанов Legalbet.

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на девятом месте в РПЛ, имея в своем активе 12 очков в 9 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится