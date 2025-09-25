Кафанов высказался о неудачном старте Карпина в "Динамо"

- Когда в команде идет перестройка — это всегда связано с потерей очков. Уверен, что "Динамо" находится на стадии прорыва, и в ближайшее время мы увидим команду, которая будет все чаще и чаще побеждать, - сказал Кафанов Legalbet.
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом этого года. До этого российский специалист с 2017 года возглавлял футбольный клуб "Ростов".
На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на девятом месте в РПЛ, имея в своем активе 12 очков в 9 матчах.
