"Я дал этому клубу даже больше, чем он мне". Гоцук - о "Пари НН"

"Хорошие пять с половиной лет. Мы уже перевернули страницу. И в целом, думаю, я дал этому клубу даже больше, чем он мне. Если коррелировать результаты команды, моё игровое время, мои игровые показатели, то это было качественно. Думаю, что даже с точки зрения финансов и моих игровых аспектов я дал больше, чем, возможно, отдали мне", - цитирует Гоцука "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно Кирилл Гоцук перешел в турецкий "Серик Беледиеспор" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт, главным тренером турецкого клуба является Сергей Юран, также за команду выступают несколько российских футболистов.
С 2020 по 2025 год Кирилл Гоцук выступал за "Пари НН" - центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 168 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач. Ранее футболист выступал за липецкий "Металлург", курский "Авангард", ярославский "Шинник" и самарские "Крылья Советов". В сентябре текущего года россиянину исполнилось 33 года.
Российский защитник Кирилл Гоцук высказался о периоде в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"