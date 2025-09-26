Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
18:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

"Я дал этому клубу даже больше, чем он мне". Гоцук - о "Пари НН"

Российский защитник Кирилл Гоцук высказался о периоде в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Хорошие пять с половиной лет. Мы уже перевернули страницу. И в целом, думаю, я дал этому клубу даже больше, чем он мне. Если коррелировать результаты команды, моё игровое время, мои игровые показатели, то это было качественно. Думаю, что даже с точки зрения финансов и моих игровых аспектов я дал больше, чем, возможно, отдали мне", - цитирует Гоцука "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно Кирилл Гоцук перешел в турецкий "Серик Беледиеспор" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт, главным тренером турецкого клуба является Сергей Юран, также за команду выступают несколько российских футболистов.

С 2020 по 2025 год Кирилл Гоцук выступал за "Пари НН" - центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 168 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач. Ранее футболист выступал за липецкий "Металлург", курский "Авангард", ярославский "Шинник" и самарские "Крылья Советов". В сентябре текущего года россиянину исполнилось 33 года.

