"Мы действительно быстро приняли решение выпустить наших новичков Ву и Джику на поле в первом же матче после подписания. Они сыграли в официальном матче буквально после одной полноценной тренировки. Ву и Джику - это прекрасные приобретения. Я уверен, что они оба принесут много пользы команде. У меня нет никаких сомнений в этом", - сказал Сакич в интервью "РБ Спорт".
После девяти туров "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 15 очков.
Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента. На данный момент защитник сыграл два матча за команду, не отметившись результативными действиями.
Александер Джику перешёл в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро. Ганец провёл за красно-белых три матча и не отметился результативными действиями.
Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт дома против "Пари НН". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Тренер "Спартака" оценил трансферы Ву и Джику
Тренер "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал трансферы защитников Кристофера Ву и Александера Джику.
Фото: ФК "Спартак" Москва