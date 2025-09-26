Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
18:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Тренер "Спартака" оценил трансферы Ву и Джику

Тренер "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал трансферы защитников Кристофера Ву и Александера Джику.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Мы действительно быстро приняли решение выпустить наших новичков Ву и Джику на поле в первом же матче после подписания. Они сыграли в официальном матче буквально после одной полноценной тренировки. Ву и Джику - это прекрасные приобретения. Я уверен, что они оба принесут много пользы команде. У меня нет никаких сомнений в этом", - сказал Сакич в интервью "РБ Спорт".

После девяти туров "Спартак" находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 15 очков.

Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента. На данный момент защитник сыграл два матча за команду, не отметившись результативными действиями.

Александер Джику перешёл в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро. Ганец провёл за красно-белых три матча и не отметился результативными действиями.

Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт дома против "Пари НН". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

