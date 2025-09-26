Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 3 1 3
Динамо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Агент Кокорина рассказал, что у игрока было два предложения из РПЛ

Агент нападающего "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, что футболистом интересовались российские клубы.
Фото: ФК "Арис"
"У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность", - цитирует агента "СЭ".

Российский форвард Александр Кокорин защищает цвета кипрского "Ариса" с 2022 года. Нынешний контракт 34-летнего игрока истекает в мае 2026 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 6 матчах команды во всех турнирах и не отличился голевыми действиями, проведя на поле суммарно 332 минуты.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится