Агент Кокорина рассказал, что у игрока было два предложения из РПЛ

"У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность", - цитирует агента "СЭ".
Российский форвард Александр Кокорин защищает цвета кипрского "Ариса" с 2022 года. Нынешний контракт 34-летнего игрока истекает в мае 2026 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 6 матчах команды во всех турнирах и не отличился голевыми действиями, проведя на поле суммарно 332 минуты.
Агент нападающего "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, что футболистом интересовались российские клубы.
Фото: ФК "Арис"