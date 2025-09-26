Матчи Скрыть

"Мы хорошо действовали и с мячом, и без мяча". Футболист "Крыльев" - о матче с "Динамо"

Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о поражении от "Динамо" в 10 туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мы провели плохой первый тайм, во второй половине встречи поменяли игру и настрой. У нас были хорошие моменты, мы забили два гола. Да, мы проиграли, но то, как мы играли во втором тайме, даст нам мотивацию на следующие матчи. Мы хорошо действовали и с мячом, и без мяча, у нас появилось классное командное движение", - цитирует Костанцу "Матч ТВ".

Сегодня, 26 сентября, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе уступили московскому "Динамо" в матче 10 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе самарцев отметились Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес, в составе бело-голубых - Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После 10 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, бело-голубые располагаются на 6 строчке с 15 баллами в своем активе.

