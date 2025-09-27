Тюкавин - о победе над "Крыльями": могли делать счет 4:0 и заканчивать игру

"Первый тайм хорошо играли, в целом матч интересный получился для болельщиков как на стадионе, так и для тех, кто смотрел по телевизору. "Крылья" могли забивать первыми, хорошо, что этого не произошло. В итоге мы забили быстрый гол и в начале второго тайма могли делать счет 4:0 и заканчивать игру, если бы реализовали свои моменты", - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".
Вчера, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в 10 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.
Константин Тюкавин вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями. После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Динамо"