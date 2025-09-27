Сакич: "Спартак" - великий клуб, мы должны биться за первое место

"Спартак" – это очень большой и великий клуб, и традиционно всегда большие ожидания, большие требования. Мы также понимаем, что от нас требуется. Именно поэтому мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче. Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаём от первого места на 4 очка. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место", - цитирует Сакича Metaratings.
Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2) - сербский специалист был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Обязанности сербского специалиста во время официальных матчей исполняет Ненад Сакич.
После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Завтра, 28 сентября, столичный "Спартак" примет на своем стадионе "Пари НН" в матче 10 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" намерено отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"