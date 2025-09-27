Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Сакич: "Спартак" - великий клуб, мы должны биться за первое место

Тренер "Спартака" Ненад Сакич высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" – это очень большой и великий клуб, и традиционно всегда большие ожидания, большие требования. Мы также понимаем, что от нас требуется. Именно поэтому мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче. Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаём от первого места на 4 очка. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место", - цитирует Сакича Metaratings.

Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2) - сербский специалист был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Обязанности сербского специалиста во время официальных матчей исполняет Ненад Сакич.

После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Завтра, 28 сентября, столичный "Спартак" примет на своем стадионе "Пари НН" в матче 10 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" намерено отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится