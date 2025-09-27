Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал составы московского "Локомотива" и казанского "Рубина" на очную встречу в рамках 10 тура РПЛ.
Матч "Локомотив" - "Рубин" состоится в Москве на "РЖД Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени.
В турнирной таблице чемпионата России красно-зелёные с 17 очками в 9 матчах занимают четвёртое место, набравшие на таком же отрезке 15 очков казанцы находятся на восьмой позиции.
Стартовый состав "Локомотива": Митрюшкин Антон, Лукас Фассон, Монтес Сесар, Сильянов Александр, Погостнов Егор, Баринов Дмитрий, Пруцев Данил, Батраков Алексей, Карпукас Артём, Воробьёв Дмитрий, Руденко Александр
Стартовый состав "Рубина": Ставер Евгений, Тесленко Егор, Вуячич Игор, Арройо Андерсон, Рожков Илья, Кабутов Дмитрий, Иву Угочукву Христас, Йочич Богдан, Ходжа Велдин, Даку Мирлинд, Сиве Жак
Батраков и Карпукас - в стартовом составе "Локомотива" на матч 10 тура РПЛ с "Рубином"
Фото: РПЛ