Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Батраков и Карпукас - в стартовом составе "Локомотива" на матч 10 тура РПЛ с "Рубином"

Стали известны стартовые составы команд на матч 10 тура чемпионата России "Локомотив" - "Рубин".
Фото: РПЛ
Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал составы московского "Локомотива" и казанского "Рубина" на очную встречу в рамках 10 тура РПЛ.

Матч "Локомотив" - "Рубин" состоится в Москве на "РЖД Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России красно-зелёные с 17 очками в 9 матчах занимают четвёртое место, набравшие на таком же отрезке 15 очков казанцы находятся на восьмой позиции.

Стартовый состав "Локомотива": Митрюшкин Антон, Лукас Фассон, Монтес Сесар, Сильянов Александр, Погостнов Егор, Баринов Дмитрий, Пруцев Данил, Батраков Алексей, Карпукас Артём, Воробьёв Дмитрий, Руденко Александр

Стартовый состав "Рубина": Ставер Евгений, Тесленко Егор, Вуячич Игор, Арройо Андерсон, Рожков Илья, Кабутов Дмитрий, Иву Угочукву Христас, Йочич Богдан, Ходжа Велдин, Даку Мирлинд, Сиве Жак

