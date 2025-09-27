Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Агент Глебова: "Спартак" очень сильно хотел купить Данила

Футбольный агент Павел Банатин рассказал, что московский «Спартак» предпринимал неоднократные попытки приобрести полузащитника Данила Глебова, когда тот ещё выступал за «Ростов».
Фото: ФК "Динамо"
«Первое предложение было, когда Карпин пошел в сборную. Оставалось мало времени до закрытия трансферного окна, неделя примерно. «Ростов» не нашел замену Глебову, «Спартак» предлагал 3-3,5 млн евро, но «Ростов» это предложение не принял.

Спустя какое-то время предложение было пониже в плане денег, потом наступило затишье. И вот летом 2024 года «Спартак» очень сильно хотел купить Глебова. «Спартак» прислал оффер, клубы общались на эту тему, но на каком-то этапе диалог прекратился. Тянулось это примерно месяц», — заявил Банатин «РБ Спорт».

Напоминаем, что Данил Глебов присоединился к «Динамо» в феврале 2025 года, перейдя в клуб за 8 миллионов евро. В новой команде он уже успел провести 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет те же 8 миллионов евро.

