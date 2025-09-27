Агент Глебова: "Спартак" очень сильно хотел купить Данила

«Первое предложение было, когда Карпин пошел в сборную. Оставалось мало времени до закрытия трансферного окна, неделя примерно. «Ростов» не нашел замену Глебову, «Спартак» предлагал 3-3,5 млн евро, но «Ростов» это предложение не принял.
Спустя какое-то время предложение было пониже в плане денег, потом наступило затишье. И вот летом 2024 года «Спартак» очень сильно хотел купить Глебова. «Спартак» прислал оффер, клубы общались на эту тему, но на каком-то этапе диалог прекратился. Тянулось это примерно месяц», — заявил Банатин «РБ Спорт».
Напоминаем, что Данил Глебов присоединился к «Динамо» в феврале 2025 года, перейдя в клуб за 8 миллионов евро. В новой команде он уже успел провести 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет те же 8 миллионов евро.
Футбольный агент Павел Банатин рассказал, что московский «Спартак» предпринимал неоднократные попытки приобрести полузащитника Данила Глебова, когда тот ещё выступал за «Ростов».
Фото: ФК "Динамо"