Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Зенит
5 - 2 5 2
ОренбургЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
БернлиЗавершен
Лидс
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
СандерлендЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
5 - 2 5 2
Реал МадридЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Боруссия М
4 - 6 4 6
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
3 - 1 3 1
МонакоЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
НантЗавершен

Агент Баринова назвал шансы полузащитника остаться в "Локомотиве" в следующем сезоне

Футбольный агент Павел Банатин поделился мнением о будущем своего клиента Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
«Сколько процентов я бы дал на то, что Баринов следующий сезон начнет в «Локомотиве»? 50 на 50. Либо начнет, либо нет», — заявил Банатин «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Баринова, согласно оценке Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «железнодорожников» принял участие в 35 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.

В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отличился тремя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится