Агент Баринова назвал шансы полузащитника остаться в "Локомотиве" в следующем сезоне

«Сколько процентов я бы дал на то, что Баринов следующий сезон начнет в «Локомотиве»? 50 на 50. Либо начнет, либо нет», — заявил Банатин «РБ Спорт».
Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Баринова, согласно оценке Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «железнодорожников» принял участие в 35 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.
В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отличился тремя результативными передачами.
