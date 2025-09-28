"В таблице большая плотность. Любая осечка подвигает команду вниз. Мы можем говорить о названиях, но по качеству и по уровню любая команда может обыграть любую", — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".
Встреча "Локомотива" с "Рубином" состосялась в Москве в субботу, 27 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился победой команды Михаила Галактионова со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Дмитрий Баринов. Он отправил мяч в сетку казанцев на 78-й минуте.
На данный момент "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. Второе место занимает "Краснодар" с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает "Зенит", набрав 19 очков в десяти турах. "Рубин" идет девятым, набрав 15 очков.
Галактионов высказался о промежуточном лидерстве "Локомотива" в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице РПЛ после матча с "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"