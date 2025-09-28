"Борьба, безусловно будет, поскольку "Балтика" хорошо готова функционально, и это их козырь. В нынешнем состоянии "Балтика" способна дать бой ЦСКА, легким этом матч для армейцев не будет, и тем не менее они одолеют соперника", — приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Балтикой" состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в девяти турах РПЛ. Команда из Калининграда идет пятой, записав в свой актив 17 очков.
Ранее команды встречались на домашней арене ЦСКА в матче Кубка России. Тогда победу одержала "Балтика" в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время, 10:9 по пенальти).
Наумов: "Балтика" способна дать бой ЦСКА, тем не менее армейцы одолеют соперника
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с Балтикой.
Фото: "Чемпионат"