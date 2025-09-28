Тренер "Зенита" Тимощук - после покера Глушенкова: надеюсь, что он ещё будет прибавлять

- Можно поздравить Максима с таким достижением. Раньше я говорил, что всё зависит от самого Максима. Мы его безусловно поддерживаем, рассчитываем на него, как и на любого игрока в нашем составе. Любой футболист, демонстрирующий высокий уровень футбола, будет играть и получать своё время. Это касается и Максима, который прилично смотрится последнее время, и надеюсь, что он ещё будет прибавлять, - передаёт слова Тимощука Metaratings.ru.
26-летний нападающий "Зенита" Максим Глушенков забил 4 гола в домашней встрече с "Оренбургом" (5:2) в рамках 10 тура Российской премьер-лиги. Всего на счету Глушенкова в текущем сезоне-2025/2026 8 забитых мячей и 4 ассистентских действия в 11 матчах во всех турнирах, в том числе 6 голов и 3 ассистентских действия в 8 матчах РПЛ.
"Зенит" после победы над "Оренбургом" набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на третье место в промежуточной турнирной таблице по ходу 10 тура, уступая одно очко "Локомотиву" и "Краснодару".
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал покер нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в домашнем матче 10 тура РПЛ с "Оренбургом" (5:2).
Фото: ФК "Зенит"