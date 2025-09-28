Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Тренер "Зенита" Тимощук - после покера Глушенкова: надеюсь, что он ещё будет прибавлять

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал покер нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в домашнем матче 10 тура РПЛ с "Оренбургом" (5:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Можно поздравить Максима с таким достижением. Раньше я говорил, что всё зависит от самого Максима. Мы его безусловно поддерживаем, рассчитываем на него, как и на любого игрока в нашем составе. Любой футболист, демонстрирующий высокий уровень футбола, будет играть и получать своё время. Это касается и Максима, который прилично смотрится последнее время, и надеюсь, что он ещё будет прибавлять, - передаёт слова Тимощука Metaratings.ru.

26-летний нападающий "Зенита" Максим Глушенков забил 4 гола в домашней встрече с "Оренбургом" (5:2) в рамках 10 тура Российской премьер-лиги. Всего на счету Глушенкова в текущем сезоне-2025/2026 8 забитых мячей и 4 ассистентских действия в 11 матчах во всех турнирах, в том числе 6 голов и 3 ассистентских действия в 8 матчах РПЛ.

"Зенит" после победы над "Оренбургом" набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на третье место в промежуточной турнирной таблице по ходу 10 тура, уступая одно очко "Локомотиву" и "Краснодару".

