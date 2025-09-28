Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

Мусаев: у "Ростова" такой стиль, который мало кому удобен

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"У "Ростова" такой стиль, который мало кому удобен. Отмечу их физическую готовность. Это было южное дерби - каждый хотел выиграть. Ехали за победой, но ничья - закономерный результат", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Вчера, 27 сентября, состоялось южное дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился вничью со счетом 0:0. Отметим, команда Мурада Мусаева не забивает уже во второй игре чемпионата подряд.

По итогам тура краснодарцы набрали 20 очков и опустились на вторую строчку в турнирной таблице.

