Мусаев: у "Ростова" такой стиль, который мало кому удобен

"У "Ростова" такой стиль, который мало кому удобен. Отмечу их физическую готовность. Это было южное дерби - каждый хотел выиграть. Ехали за победой, но ничья - закономерный результат", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Вчера, 27 сентября, состоялось южное дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов Арена" и завершился вничью со счетом 0:0. Отметим, команда Мурада Мусаева не забивает уже во второй игре чемпионата подряд.
По итогам тура краснодарцы набрали 20 очков и опустились на вторую строчку в турнирной таблице.
Фото: ФК "Краснодар"