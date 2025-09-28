Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Защитник "Пари НН" после поражения от "Спартака": нужно забирать очки у команд, равных нам

Защитник "Пари НН" высказался о поражении команды в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"
"Нужно забирать очки у команд, равных нам. Мы структурно играем неплохо, но стоит потерять концентрацию — и пропускаем глупые голы. Нужно быть в игре с первой до последней секунды, не проигрывать борьбу в штрафной, тогда будем набирать очки", — приводит слова Шпанцева "Советский спорт".

"Пари НН" уступил "Спартаку" в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура чемпионата России завершился со счетом 0:3. Первый гол в ворота нижегородцев забил нападающий красно-белых Манфред Угальде на 10-й минуте. Преимущество московской команды на 36-й минуте удвоил полузащитник Жедсон Фернандеш, после чего оформил дубль – на 64-й минуте.

По итогам десяти туров команда Деяна Станковича набрала 18 очков и вышла на пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" идет на предпоследнем, 15-м месте с шестью очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится