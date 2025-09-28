"Нужно забирать очки у команд, равных нам. Мы структурно играем неплохо, но стоит потерять концентрацию — и пропускаем глупые голы. Нужно быть в игре с первой до последней секунды, не проигрывать борьбу в штрафной, тогда будем набирать очки", — приводит слова Шпанцева "Советский спорт".
"Пари НН" уступил "Спартаку" в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура чемпионата России завершился со счетом 0:3. Первый гол в ворота нижегородцев забил нападающий красно-белых Манфред Угальде на 10-й минуте. Преимущество московской команды на 36-й минуте удвоил полузащитник Жедсон Фернандеш, после чего оформил дубль – на 64-й минуте.
По итогам десяти туров команда Деяна Станковича набрала 18 очков и вышла на пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" идет на предпоследнем, 15-м месте с шестью очками.
Защитник "Пари НН" после поражения от "Спартака": нужно забирать очки у команд, равных нам
Защитник "Пари НН" высказался о поражении команды в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Пари НН"