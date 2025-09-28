"Я считаю, что все соперники тяжелые, сегодня тоже было тяжело. Соперник хорошо играл. Мы выиграли, потому что выполнили установки тренера", – приводит слова Маркиньоса "Матч ТВ".
"Спартак" обыграл "Пари НН" на домашнем поле в воскресенье, 28 сентября. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль. Главного тренера красно-белых Деяна Станковича не было на бровке, поскольку КДК РФС отстранил специалиста от матчей на месяц за оскорбления арбитра в матче восьмого тура РПЛ с "Динамо".
После этой встречи "Спартак" поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Пари НН" идет 15-м с шестью очками.
Полузащитник "Спартака" Маркиньос: мы выиграли, потому что выполнили установку тренера
Полузащитник "Спартака" Маркиньос прокомментировал разгромную победу над "Пари НН" в домашнем матче.
Фото: ФК "Спартак"