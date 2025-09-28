Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Полузащитник "Спартака" Маркиньос: мы выиграли, потому что выполнили установку тренера

Полузащитник "Спартака" Маркиньос прокомментировал разгромную победу над "Пари НН" в домашнем матче.
Фото: ФК "Спартак"
"Я считаю, что все соперники тяжелые, сегодня тоже было тяжело. Соперник хорошо играл. Мы выиграли, потому что выполнили установки тренера", – приводит слова Маркиньоса "Матч ТВ".

"Спартак" обыграл "Пари НН" на домашнем поле в воскресенье, 28 сентября. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль. Главного тренера красно-белых Деяна Станковича не было на бровке, поскольку КДК РФС отстранил специалиста от матчей на месяц за оскорбления арбитра в матче восьмого тура РПЛ с "Динамо".

После этой встречи "Спартак" поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Пари НН" идет 15-м с шестью очками.

