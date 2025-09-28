Осинькин обратился к футболистам "Сочи" после ничьей с "Динамо" Мх

"Надо было терпеть. Была бы такая готовность к первой игре, допустим, с "Крыльями Советов", наверное, мы с очками были бы уже там. Но мы идем дальше, нам надо все полностью починить в игре, нам ее надо немного менять. В плане скорости, агрессии", — сказал Осинькин в видео, опубликованном пресс-службой "Сочи".
"Сочи" встретился с махачкалинским "Динамо" в воскресенье, 28 сентября, в Каспийске. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился ничьей со счетом 0:0. После этой встречи махачкалинское "Динамо" записало в свой актив 10 очков и на данный момент идет 12-м в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с двумя набранными очками занимает последнюю, 16-ю строчку.
Игорь Осинькин был назначен на пост главного тренера "Сочи" 4 сентября после ухода Роберта Морено. Специалист заключил контракт с клубом до лета 2026 года.