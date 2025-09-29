Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Нападающий "Рубина" назвал Кузяева легендарным футболистом

Нападающий "Рубина" Жак Сиве поделился мнением о полузащитнике команды Далере Кузяеве.
Фото: ФК "Рубин"
"Кузяев очень сильный игрок, я считаю его легендарным футболистом. Он пять раз выигрывал чемпионат России с "Зенитом", это великий футболист. Он играл в очень хорошем клубе во Франции. Мы очень рады приветствовать его, он нам очень поможет", - сказал Сиве в интервью "СЭ".

Далер Кузяев присоединился к "Рубину" 24 сентября на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Он вышел на замену в перерыве матча 10 тура Российской Премьер-Лиги против "Локомотива" (0:1). Ранее 32-летний полузащитник выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.

