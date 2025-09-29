"Кузяев очень сильный игрок, я считаю его легендарным футболистом. Он пять раз выигрывал чемпионат России с "Зенитом", это великий футболист. Он играл в очень хорошем клубе во Франции. Мы очень рады приветствовать его, он нам очень поможет", - сказал Сиве в интервью "СЭ".
Далер Кузяев присоединился к "Рубину" 24 сентября на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Он вышел на замену в перерыве матча 10 тура Российской Премьер-Лиги против "Локомотива" (0:1). Ранее 32-летний полузащитник выступал за французский "Гавр", в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.
Нападающий "Рубина" назвал Кузяева легендарным футболистом
Нападающий "Рубина" Жак Сиве поделился мнением о полузащитнике команды Далере Кузяеве.
Фото: ФК "Рубин"