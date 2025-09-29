Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

Полузащитник "Спартака" признался, что не учит русский язык

Эсекьель Барко рассказал, что не изучает русский язык.
Фото: ФК "Спартак"
- Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то все равно понимаю. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее.

Эсекьель Барко перешел в "Спартак" летом прошлого года из аргентинского "Ривер Плейт". 26-летний атакующий полузащитник заключил контракт с московским клубом до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел за красно-белых 11 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Всего в активе аргентинца 17+10 по системе гол плюс пас в 47 играх за российскую команду.

Источник: Legalbet

