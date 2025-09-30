Матчи Скрыть

Новичок ЦСКА Попович подтвердил интерес со стороны европейских клубов

Наовичок ЦСКА Матия Попович ответил на вопрос об интересе со стороны "Барселоны", "Реала", "Баварии", "Милана" и Дортмундской "Боруссии".
Фото: Getty Images
"Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах", – приводит слова Поповича "Спорт-Экспресс".

19-летний игрок перешел в ЦСКА из "Наполи" 11 сентября 2025 года. Он играл в молодежном составе итальянского клуба, где принял участие в 26-ти матчах, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи. В составе московской команды серб играет на позиции нападающего, ему присвоен 20-й номер. Действующее трудовое соглашение Поповича с ЦСКА рассчитано на три года.

ЦСКА на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 21 очко.

