Агент Тюкавина: с "Краснодаром" должен сыграть с первых минут, Костя готов

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал Rusfootball.info, что его клиент готов сыграть с первых минут против "Краснодара" в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
"С "Краснодаром" Костя должен сыграть с первых минут, он готов. Он набрал форму, теперь нужно получать игровую практику на поле. А забьет или нет – покажет игра. Главное, чтобы он приносил пользу своей команде", – сказал агент.

13 сентября Тюкавин после травмы впервые вышел на поле 79 минуте встречи со "Спартаком" в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями. Напомним, что в марте этого года форвард получил травму крестообразных связок колена.

После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

