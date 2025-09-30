Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

"Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС по итогам матча с "Динамо"

Самарские "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС по итогам матча 10 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:3).
Фото: ФК "Динамо"
Самарские "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неудалением нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина на 90+5 минуте встречи, сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.

В матче 10 тура Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе уступили московскому "Динамо" со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе самарцев отметились Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес, в составе бело-голубых - Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев.

После 10 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками. Бело-голубые располагаются на 8 строчке с 15 баллами в своем активе.

