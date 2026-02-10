Талалаев рассказал, кого "Балтика" рассматривает в качестве замены ушедшим игрокам

"Акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство.
Надеюсь, что сейчас спортивный директор закончит определённые переговоры и один из них усилит наш состав", - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Напомним, 26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.
Владислав Саусь выступал за калининградскую команду с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Сергей Пряхин присоединится к "Ахмату" на сборах в Турции. Контракт Пряхина с грозненцами рассчитан до 30 июня 2029 года. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера Пряхина составила 800 тыс. евро.
В первой части сезона 2025/2026 Пряхин провел за "Балтику" 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.
После 18 туров "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ахмат" с 22 баллами занимает 8-ю строчку.